Pape Ndiaye Souaré s’est attiré l’ire de ses voisins au point de recevoir une plainte de l’association Ngor Debout. L’international sénégalais, qui s’est complétement remis de son accident spectaculaire en Angleterre, est cité dans une plainte pour construction irrégulières sur le petit et le grand canal d’évacuation des eaux pluviales. En véritable pacha, il s’est offert un parking privé devant sa maison, avec la complicité de la mairie de Ngor qui fait depuis la sourde oreille. Son voisin a été aussi cité dans la plainte pour les mêmes faits.

L’occupation illégale de terrain est un sérieux problème dans ce pays. Et ceux qui doivent montrer l’exemple usent de force de leurs titres ou autres privilèges pour braver l’interdit au détriment de la population. Pourtant au chevet de leur footballeur durant ces moments difficiles après l’accident de voiture en formulant des prières, Ngor Debout a trainé en justice Pape Ndiaye Souaré et un autre habitant de Ngor Lamine Cissé pour les mêmes «infractions» constatées par l’association. Dans le document que nous avons parcouru, les habitants de Ngor regroupés dans Ngor Debout reprochent à Lamine Cissé et Pape Ndiaye Souaré d’avoir construit sur les deux canaux d’évacuation des eaux pluviales à Ngor. Les canaux, qui sont ouverts, drainent les eaux pluviales de Liberté 6, Ouakam, le King Fahd Palace… et se terminent vers Ngor. «Ces deux particuliers ont érigé des constructions irrégulières sur le petit et le grand canal. Ils ont fait fi des règles environnementales et de sécurité en construisant des dalles sur les canaux, des murs de clôture et en érigeant des parkings pour leurs propres véhicules» lit-on dans la plainte. Ngor Debout souligne que les deux ouvrages incriminés mettent «non seulement en danger les canaux, mais aussi les populations fréquentant leurs abords».

«La mairie leur a fourni les autorisations de construire…»

Appuyant leurs arguments, le chargé de l’environnement de Ngor Debout, Mamadou Ndiaye, précise qu’ils n’ont ménagé aucun effort pour entrer en contact et conscientiser l’actuel pensionnaire de Troyes (France), mais ce fut sans résultat. Raison pour laquelle ils ont mentionné dans la plainte leurs vœux de voir la destruction des deux ouvrages par les autorités compétentes en lieu et place d’un regroupement de contestation. «Dans un contexte de crise, les populations sont très remontées et nous essayons de les canaliser. Ainsi pour éviter les rassemblements et d’éventuelles confrontations, nous vous prions de sévir rapidement», écrit Ngor Debout au commandant de la brigade de Ngor.

Mamadou Ndiaye ajoute aussi qu’une lettre a été adressée au maire de Ngor mais il n’y a toujours pas eu de retour. «Pape Ndiaye Souaré et Lamine Cissé ont eu des autorisations auprès de la Mairie de Ngor. Nous avons saisi Amadou Guèye, le maire de Ngor, mais il n’a toujours pas répondu à notre lettre», déclare Mamadou Ndiaye. En attendant, nos sources renseignent qu’une enquête a été ouverte à la suite de la plainte déposée le 23 mai 2020.

Samba THIAM

LES ECHOS

