Dimanche, la satire de classe sud-coréenne Parasite a marqué l’histoire aux Oscars, devenant ainsi le premier film en langue non anglaise à remporter la meilleure image en 92 ans d’histoire des Oscars.

C’était aussi le premier film de Corée du Sud à remporter un Oscar – période – mais en plus du premier prix d’Hollywood, Parasite a décroché le prix du meilleur réalisateur, du meilleur long métrage international et du meilleur scénario original.

Au cours d’une année dominée par des épopées d’époque, notamment 1917, Once Upon a Time In Hollywood et The Irishman, l’académie de cinéma s’est plutôt rendue à l’étranger pour récompenser le portrait contemporain et troublant de Bong Joon Ho des inégalités sociales.

Fidèle à son nom, Parasite est simplement passé sous la peau des électeurs des Oscars, s’attachant à la saison des récompenses américaines et, finalement, à l’histoire. Cette victoire a été un moment décisif pour les Academy Awards, qui se sont longtemps contentés de reléguer les films internationaux dans leur propre catégorie.

De multiples ovations debout ont salué les nombreuses victoires de Bong.

“Je suis prêt à boire ce soir”, a déclaré Bong lors de l’une de ses premières victoires de la nuit, provoquant des rugissements de la foule. Appelé de manière inattendue pour le meilleur réalisateur, Bong a salué ses collègues nominés, en particulier Martin Scorsese, et a conclu: “Maintenant, je suis prêt à boire jusqu’à demain.”