Les limiers du commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies (PA), ont été informés, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, vers 1h du matin, qu’une femme nommée P. Blessing venait de jeter son nouveau-né du second étage de son domicile sis à l’Unité 18.

Selon le quotidien l’EnQuête qui donne l’information, une descente sur les lieux a permis de trouver que l’enfant était vivant, bien qu’il soit tombé sur le goudron. Il portait quelques égratignures sur certaines parties du corps.

D’après, le journal, il ressort des investigations que la nuit des faits, la fille avait forcé sur la bouteille. Lors d’une dispute avec son amant, elle a jeté son nouveau-né du second étage de leur domicile. Entendue par les enquêteurs sur le mobile de son acte, elle a laissé entendre qu’elle était furieuse contre son petit-ami qui n’est pas le père de sa fille.

Une enquête du voisinage a permis de savoir que la mise en cause était une habituée des faits. De nationalité étrangère, P. Blessing est interpellée et gardée à la Brigade des mœurs du commissariat central de Dakar »Elle a l’habitude de maltraiter son enfant qui vient de naître, à chaque fois qu’elle boit. Elle la prive de nourriture en refusant de l’allaiter, quand elle n’est pas en odeur de sainteté avec son amant de même nationalité qu’elle », renseigne le journal.

D’ailleurs, le voisinage est habitué aux cris de l’enfant, depuis sa naissance.Un voisin a déclaré avoir vu la demoiselle, une fois, jeter sa fille au sol, a rapporté le journal.P. Blessing a été déférée au parquet pour les délits de tentative d’infanticide sur son nouveau-né, qui est actuellement à l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour des soins. Toujours selon l’EnQuête, le juge des enfants aurait pris une ordonnance pour mettre l’enfant à la disposition d’un centre d’accueil.

source seneweb

