Paris Saint Germain : De Laurentiis interpelle Leonardo pour Koulibaly !

Interrogé sur l’avenir de Kalidou Koulibaly à Naples, Aurelio De Laurentiis a notamment renvoyé la question au PSG. À moins d’un ultime coup de tonnerre, c’est la fin de l’aventure entre Thiago Silva et le PSG. Le défenseur de 35 ans devrait prochainement s’engager en faveur de Chelsea après huit années de bons et loyaux services dans la capitale. Un départ de taille obligeant Leonardo à dénicher un nouveau défenseur central durant ce mercato estival prolongé jusqu’en octobre. Parmi les cibles parisiennes, le nom de Kalidou Koulibaly revient avec insistance, même si le prix de ce dernier refroidit le directeur sportif du PSG pour l’heure, d’autant que Leonardo n’est pas seul à être intéressé par le Sénégalais. « Koulibaly ? Il faudrait demander au PSG »

Interrogé ce mardi sur la situation de Kalidou Koulibaly lors de la conférence de presse de rentrée du Napoli, Aurelio De Laurentiis estime toutefois que le PSG est une destination possible pour son joueur. « S'il partira ? Il faudrait demander à United, City et au PSG, qui ont les moyens de le prendre », a lâché le président napolitain. Reste à voir si Leonardo décidera de faire des folies pour Koulibaly, estimé à environ 80M€ par son club.

