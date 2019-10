Ressortissant français établi au Sénégal depuis quelques temps, André couvert est décédé ce mercredi, des suites d’un malaise au parking de l’aéroport international Blaise Diagne. Renseignements pris, le défunt André Couvert, s’était rendu à l’aéroport pour accueillir un ami sénégalais en provenance de la France.

Ensuite, André et son hôte peinent à quitter les lieux, car coincés dans une longue file de véhicules. A force de s’impatienter, il avait piqué une colère noire. Puis un malaise s’ensuivra, avant qu’il ne perde la vie. Le Samu local et les blouses blanches tenteront, en vain de le réanimer devant des curieux désemparés, et des gendarmes de la brigade de l’AIDB dans l’enceinte du parking.

Sa dépouille a été acheminée à la morgue de l’hôpital Le Dantec pour autopsie, tandis que la gendarmerie, qui a procédé aux constats d’usage, a ouvert une enquête.

senenews.com