Après un démarrage tardif, conséquence d’une traversée du désert qui a fortement chamboulé le foot local, la ligue Pro retrouve des couleurs après le démarrage des compétitions au niveau de la L1 et de la L2, le 7 décembre dernier. C’est une autre annonce de taille qui vient réconforter le monde du football local au Sénégal.

En effet, la RTS diffusera désormais au moins une affiche par journée, une bonne nouvelle selon Saër Seck : « Je voulais vous remercier de nous accueillir et de ce nouvel élan, je dis nouvel élan, mais ce n’est pas la première fois que nous travaillons ensemble et que nous essayons d’apporter une pierre importante à la construction du football local. C’est avec un grand plaisir qu’on se retrouve ici pour redonner un peu ce souffle au football local. Et permettre à la télévision nationale de montrer des images de notre football. Je veux aussi témoigner toute notre reconnaissance à la fédération sénégalaise de football, sous l’égide de laquelle s’est conclu cet accord. Au-delà de ce qui a été fait et qui est extrêmement important, il faut le souligner.Des retrouvailles entre la LSFP et la RTS qui vient à temps nommé, selon le patron de la Ligue Pro. Non sans applaudir le travail de longue haleine abattu par la FSF dirigée par Me Augustin Senghor.

Avec l’incapacité du groupe StarTimes à assurer la diffusion de la L1, du fait des démêlés judiciaires de la firme chinoise avec le groupe Excaf télécom, la ligue Pro a dû se tourner vers une autre alternative : La RTS. Un premier pas effectué dans le cadre de la valorisation du foot local qui ne devrait pas être laissé en marge d’après le vice-président de la FSF. « On est tous conscient qu’il faut que nous puissions avoir de la continuité dans le développement de notre football… Le football local ne peut pas être laissé en rade. La visibilité est un élément extrêmement important du football local, son développement passe par la visibilité, notamment des droits TV. C’est une première étape…»

En attendant, les téléspectateurs pourront suivre le choc AS Pikine (3ème) qui recevra le Jaraaf (12ème), ce samedi à 17h00 GMT