Pas de quarantaine : Les révélations sur le retour de la Délégation du Salon de L’agriculture

Contrairement à des informations véhiculées après l’officialisation du premier cas de coronavirus détecté au Sénégal, les membres de la délégation du Sénégal au Salon international de l’Agriculture de Paris (France) n’ont pas été mis en quarantaine à leur retour au Sénégal. L’évènement, qui devait se tenir du 27 février au 7 mars a été écourté en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus en France.

Selon des informations obtenues par Emedia.sn, même si un impressionnant dispositif sécuritaire et sanitaire a été déployé à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, aucun parmi les membres de la délégation, rentrés ce lundi, n’a été mis en quarantaine. Ils ont d’abord effectué les contrôles sanitaires à travers le dispositif spécial mis sur pied et testé depuis plus d’un mois à l’AIBD, ainsi que nous le révélait le médecin responsable du contrôle sanitaire aux frontières aériennes avec les trois types de procédures normalisés que sont la prévention, la détection et la notification de cas suspect de maladies à potentiel épidémiologique.

Si la psychose a été certaine au vu de l’impressionnant et inhabituel dispositif sur place, certains des voyageurs anonymes que nous avons interrogés disent n’avoir pas été inquiétés plus que cela, passant les contrôles thermiques sans difficultés majeures. « Je ne suis pas venu à bord de la compagnie Air Senegal, j’ai transité via une autre ville et à mon arrivée, j’ai constaté beaucoup de policiers armés et masqués, c’est vrai que d’emblée, c’est assez flippant, mais on comprend rapidement que c’est la situation qui l’exige et je suis rentré après avoir passé les différents contrôles sanitaires et sécuritaires », nous dit notre interlocuteur, tout en assurant qu’on ne lui a pas demandé spécifiquement s’il avait pris part ou non au Salon de l’agriculture de Paris, histoire de voir s’il y avait un dispositif particulier réservé aux membres de la délégation sénégalaise présente les jours derniers, à Paris Expo Porte de Versailles, où se tient annuellement l’évènement.

A propos des membres de la délégation arrivée hier, lundi 2 mars, Emedia.sn en mesure de confirmer qu’il y avait, entre autres, le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé et certains de ses plus proches collaborateurs, dont son Conseiller technique numéro 1, Younoussa Mballo et plusieurs autres du secteur privé ou des médias. Joint au téléphone, le ministre Baldé lui-même a d’abord confirmé qu’il a subi, comme tout le monde, les différents contrôles requis avant de rentrer chez lui. Sans entrer dans les détails. « J’ai passé les contrôles comme tout le monde et quand les équipes médicales ont jugé que tout était OK, chacun est rentré chez lui. »

Le ministre de l’Agriculture et sa délégation de retour, tous chez eux

Également joint au téléphone, son conseiller technique, Younoussa Mballo, joint par notre correspondant à Sédhiou, a abondé dans le même sens, mais en donnant plus de précision sur leur arrivée.