Ce mardi 2 juin, les bars et restaurants ont pu à nouveau ouvrir leurs portes. Une bonne nouvelle pour le compagnon de Laeticia Hallyday, Pascal Balland, restaurateur à Paris, dont l’établissement a été durement touché par la crise.

Ouf de soulagement. Même si ils sont sont loin d’être sortis d’affaires, de nombreux bars et restaurants ont pu à nouveau accueillir des clients dans leurs établissements ce mardi 2 juin. Une bonne nouvelle pour le chéri de Laeticia Hallyday, Pascal Balland, propriétaire de plusieurs restaurants à Paris. « A y est !!! Nous y sommes ! Réouverture partielle dès ce soir de Marzo 16ème! Et toujours à emporter dans le 7ème! » peut-on lire en commentaire de deux photos Instagram où l’on voit la devanture d’un restaurant, avec des tables dressées en terrasse. Pendant la crise sanitaire, Pascal Balland a misé, comme bon nombre de ses confrères, sur la vente a emporter pour tenter de faire face à la crise économique qui frappe de plein fouet le secteur.

Une reprise progressive qui devrait faire plaisir à sa compagne, Laeticia Hallyday qui vit confinée à Los Angeles avec ses deux filles. Loin des yeux, mais pas loin du coeur, nul doute que la veuve du rockeur a suivi avec attention la reprise d’activité de son chéri. Et alors que la vie reprend doucement son cours, Laetitia Hallyday doit caresser le doux rêve de retrouver bientôt son amoureux, une fois les frontières ouvertes entre la France et les Etats-Unis et la possibilité de voyager à nouveau sans risque.

Complicité mère / filles

Cela fait des mois que le couple ne s’est pas vu. Des retrouvailles avaient été programmées entre les deux amoureux mais la crise sanitaire était passée par là, obligeant les deux tourtereaux à s’aimer à distance. Une longue période de confinement qui a néanmoins permis à Laeticia Hallyday de passer du temps avec ses deux filles Jade et Joy. Ateliers cuisine, balades dans les rues de Los Angeles ou encore tendres moments de complicité sur les réseaux sociaux : la mère et ses deux filles ont pu profiter d’une heureuse parenthèse familiale.