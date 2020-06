“ils ne sont pas bons”

La soirée électorale du dimanche 28 juin a été vivement commentée. Outre certains résultats particulièrement attendus et propices au débat, c’est la sortie de Brune Poirson qui a énormément fait parler. La secrétaire d’État à la transition écologique a eu un débat pour le moins houleux avec Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord sur CNews. Cette dernière n’arrivant pas à terminer sa phrase a réagi : “En fait, j’aurais dû venir avec une paire de c*uilles, et la poser sur la table, comme ça peut-être que j’aurais eu le droit de parler !” L’homme politique lui avait répondu : “Ne soyez pas déplacée, Madame. Je viens d’arriver sur le plateau, vous avez eu une demi-heure”. Un débat compliqué rapidement stoppé par l’animatrice Laurence Ferrari, qui a récemment soutenu Adèle Haenel : “C’est bon pour l’échange ‘Tontons flingueurs’”.

Cette phrase n’est évidemment pas passée inaperçu. Et Pascal Praud a réagi à ce débat ce lundi 29 juin dans L’heure des pros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’encore une fois, il ne mâche pas ses mots. Après avoir critiqué Quotidien, il s’en prend à la femme politique : “C’était compliqué avec Brune Poirson hier. C’était compliqué parce qu’effectivement dès qu’elle parle… C’est compliqué” a-t-il expliqué avant d’être plus virulent dans ses propos. “Franchement elle fait partie des gens… En fait ce sont des repoussoirs pour le public parce qu’ils sont tout simplement pas très bons”. Un des chroniqueurs présent autour de la table a surenchéri : “Ils sont pas connus surtout”, ce à quoi Pascal Praud a répondu : “Oui ils sont pas connus mais ils sont pas bons. C’est-à-dire que elle, elle est pas très efficace, disons-le !”

Par J.F.