Comment demander le remboursement de votre pass Navigo du mois d’avril et des dix premiers jours de mai ? Dès demain, rendez-vous sur la plateforme dédiée mise en ligne par la région Ile-de-France. Les personnes qui ont été contraintes de prendre le métro, le RER ou le bus pendant le confinement pourront elles aussi être remboursées de leur abonnement.

Vous souhaitez vous faire rembourser votre pass Navigo du mois d’avril et de début mai ? Rendez-vous, dès demain mercredi 20 mai, sur http://mondedommagementnavigo.fr. La plateforme annoncée par Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, avait déjà servi pour le remboursement des abonnements de décembre 2019, après la grève contre la réforme des retraites.

3 millions d’usagers pourront se faire rembourser leur pass Navigo

Ce remboursement sera possible pour les abonnés des pass Navigo mensuels et annuels, ainsi que les pass Navigo Senior et les cartes Imagine R. Le montant remboursé s’élèvera à un mois de forfait : les porteurs de carte « 5 zones » par exemple se verront rembourser 75,20 euros pour le mois d’avril et 100 euros pour avril et les dix premiers jours de mai. Au total, 3 millions d’usagers sont concernés.

Ce remboursement sera de 100% pour tous les usagers, y compris pour ceux qui ont été contraints de se déplacer pour l’intérêt de tous, précise Ile-de-France-Mobilités. Ainsi, soignants, travailleurs sociaux et bénévoles, commerçants, agents d’entretien et salariés de secteurs stratégiques qui ont emprunté les transports en commun pendant le confinement peuvent prétendre à ce remboursement.

Un coup de pouce pour le pouvoir d’achat selon Ile-de-France-Mobilité

Pour Ile-de-France-Mobilités, sachant que les employeurs prennent généralement en charge 50% du montant de l’abonnement aux transports en commun, ce remboursement est « un coup de pouce pour le pouvoir d’achat et un geste de reconnaissance » pour tous ces travailleurs, en première ligne depuis le début du confinement lié à l’épidémie de Covid-19.

Pour obtenir ce dédommagement, rien de plus simple : rendez-vous sur www.mondedommagementnavigo.fr, remplissez le formulaire de remboursement et votre numéro d’abonné, suivez les instructions… Le remboursement devrait intervenir dans les jours à venir.

Après plusieurs semaines de quasi-paralysie, le trafic a repris progressivement sur les lignes de la RATP et SNCF d’Ile-de-France. 75 à 85% environ des trains circulent entre 6 heures et 22 heures. Retrouvez toutes l’info trafic RATP sur notre page dédiée. Et, si vous devez emprunter les transports en commun, songez à respecter les gestes barrières : équipez-vous obligatoirement d’un masque, gardez autant que possible une distance d’un mètre et évitez autant que possible de prendre les transports aux heures de pointe.

