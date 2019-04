La cérémonie de passation de service entre l’ancien ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, et le nouveau ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, se tiendra mardi à 10 heures, a appris l’APS.

La manifestation aura lieu à Ngor virage, au siège de l’ex-ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, précise un communiqué parvenu à l’APS.

APS