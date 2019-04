Pâtisserie : « Les Ambassades » 50 millions divisent la famille Omais

Entre Jamal Omais , le patron de la pâtisserie les Ambassades et son cousin Hossan Omais, ce n’est plus la parfaite entente.

Selon le Quotidien Jamal Omais accuse son cousin d’avoir détourné 50 millions. Présents au tribunal pour solder leurs comptes, le responsable de la pâtisserie a laissé entendre que son cousin n’est pas à son premier coup d’essai.

« Cela fait trois qu’il me le fait, il est descendu très tôt sans m’avertir remettant les clés au vigile , quand je suis venu devant les employés, j’ai ouvert le coffre-fort dans son bureau et je n’ai trouvé que 4 vieux billets de 500, je n’ai pas trouvé la somme de 50 millions et quand j’ai essayé de l’appeler, il était sous boite vocale » a-t-il expliqué.

Des accusations qui ont été réfutées par le prévenu qui confie n’avoir reçu d’argent de la part de son cousin.

« Il ne m’a pas remis d’argent et m’avait dit que je devais mettre chaque mois 50 millions » a déclaré le prévenu qui est condamné à 2 ans dont 7 mois ferme

Aissatou FAYE-Senegal7