Il a souffert “d’un infarctus intestinal”

Patrick Balkany n’a visiblement pas pu résister à esquisser quelques pas de danse lors de la Fête de la musique dimanche dernier. Sur des images postées sur les réseaux sociaux, les internautes ont pu découvrir l’ancien maire de Levallois-Perret danser d’une manière pour le moins originale . Une vidéo qui a indigné de nombreux internautes, l’ex-édile ayant été libéré de prison pour raisons de santé. Invité de “L’heure des pros 2” sur Cnews lundi 22 juin, Patrick Balkany s’est expliqué. “Avec quelques amis, on était en train de déjeuner au bistrot (à Levallois-Perret ndlr). A 15h, la nuit de la musique commençait. Un camion est arrivé avec des personnes que je connaissais. J’ai été leur dire bonjour. Ils ont mis de la musique et mes amis ont commencé à danser”, raconte l’époux d’Isabelle Balkany.

“J’ai fait trois pas de danse. Je me suis arrêté comme j’ai mal au dos. Ça m’a fait une gymnastique de la journée. Ca a duré 30 secondes, une minute”, assure-t-il sur CNews. L’ancien maire de Levallois-Perret ne pensait pas que sa vidéo créerait un tel buzz. “J’ai été sidéré de savoir que c’était la vidéo la plus vue du week-end sur Internet. J’ai esquissé quelques pas de danse pour montrer que j’étais encore peut-être debout”, plaide-t-il. “Tout le monde a dit ‘il est en pleine forme, il n’a qu’à aller au trou’. Ce que j’ai fait, c’est un infarctus intestinal. (…) Quand on m’a sorti de la prison de la Santé pour m’amener à l’hôpital Cochin, le professeur qui m’a examiné m’a dit ‘vous seriez resté une journée de plus, vous sortiez de la Santé dans un sac noir”, continue Patrick Balkany sur CNews. Pas sûr que ses explications convainquent les internautes.

Par Non Stop People TV