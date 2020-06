Patrick Sébastien a tout prévu pour son enterrement

Depuis son éviction de France Télévisions en 2019, Patrick Sébastien n’a pas renoué avec la télévision. Après une période compliquée, l’animateur de 66 ans a vu son niveau de vie changer. Dans un entretien accordé à Télé Star, Patrick Sébastien a évoqué ses difficultés financières . “J’ai passé trente années fabuleuses à la télévision et cinq de merde. Je suis vachement content de ce que j’ai fait, mais ce monde est derrière moi. La télé a beaucoup trop changé. (…) Ça me fait un trou financier énorme mais la liberté a un prix”, a-t-il avoué. Mais l’ancien animateur n’a pas perdu l’inspiration. La période du confinement lui a été bénéfique puisqu’il il a créé un jeu intitulé “Culture People”.

Alors qu’il prépare sa pièce de théâtre Louis XVI.fr, qui sera jouée dans toute la France à la rentrée, Patrick Sébastien n’oublie pas de penser à la fin de sa vie. Et a même déjà tout prévu pour son enterrement. Pour ce jour où il s’en ira, Patrick Sébastien confie son envie d’avoir une ambiance à son image : “Je veux un cercueil avec plein de guirlandes. Ce sera une cérémonie joyeuse avec un orchestre, juste pour emmerder mes détracteurs”. Il a d’ailleurs déjà en tête son épitaphe : “Si vous m’aimez, fermez votre gueule”, célèbre phrase prononcée par Jacques Brel. Pour l’heure, Patrick Sébastien n’a pas dit son dernier mot et regarde pourtant vers l’avenir avec ses différents projets. “Vous voyez, on ne me tue pas. Je suis toujours debout parce que c’est ma nature et que personne n’arrivera à briser ma carapace”, ne s’est-il pas laissé vaincu.

Par Marie Merlet