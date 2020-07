“si les symptômes persistent…”

Le 18 juin dernier, l’ancien animateur de “Le plus grand cabaret du monde” sortait un nouveau livre “J’ai déplacé l’éléphant”. Dans ce dernier, Patrick Sébastien, qui s’est confié sur ses difficultés financières regroupe toutes les phrases le plus farfelues qu’il a entendues pendant sa carrière. “Je vais t’offrir des phrases inoubliables. Des répliques de la vie courante que j’ai entendues ou qu’on m’a rapportées. Inédites. Des fulgurances à rendre jaloux tous les dialoguistes du monde” promet-il. À cette occasion, il enchaîne la tournée des médias pour faire la promotion et en profite pour dévoiler les anecdotes les plus croustillantes qu’il a vécues durant sa vie.

Invité ce mercredi 1er juillet dans l’émission Sud Radio, il a raconté avec beaucoup d’humour le conseil que son ami médecin et gastro-entérologue lui a donné quelques jours après son évasion du groupe France Télévisions. Après cette dure période, Patrick Sébastien qui s’est confié sur son enterrement, ne se sentait pas très bien. “Après la rupture avec France 2, tu sais… Il y a toujours des trucs psychologiques. Ça bloque, tu vois, explique-t-il. J’avais l’estomac bloqué, complètement. Moi je n’ai jamais voulu faire de cœlioscopie et de fibroscopie, je n’aime pas qu’on vienne filmer à l’intérieur. Et mon pote ça fait longtemps qu’il me disait ‘faut que tu fasses la coelio’ alors je la fais… Et évidemment il n’y a rien, c’est nerveux. Il me dit : ‘Je vais quand même te faire une ordonnance’”.

Il explique ensuite ce fameux conseil : “L’ordonnance elle est magnifique : ‘Si les symptômes persistent, va mettre un coup de boule à un mec de France 2′”. Les animateurs de l’émission se sont empressés de lui demander s’il avait respecté l’ordonnance du médecin : “Non, non, il a dit ça en rigolant” précise l’animateur.

Par J.F.