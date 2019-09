La Division des investigations criminelles (Dic) a démantelé le gang qui écumait les habitants de la Patte-d’oie, des Parcelles Assainies et de Cambérène. Composée de 5 Baye Fall, la bande qui opérait toujours en réunion et avec usage d’armes blanches, est l’auteur de plusieurs cas de vol de portables et de fortes sommes d’argent sur leurs victimes.

Selon le quotidien L’Observateur qui donne la nouvelle dans sa livraison du jour, les 5 baye fall ont été déférés, hier lundi, au terme de leur garde à vue, au parquet. Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, vol commis avec les circonstances aggravantes de nuit, de réunion et coups et blessures volontaires.