Pour le plus grand bonheur des fans de l’émission « Les 12 Coups de midi », Paul a signé une nouvelle apparition remarquée sur TF1. Ce mercredi 20 mai 2020, le jeune homme qui a marqué l’histoire du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann est en effet apparu dans « Qui veut gagner des millions ».

Si Paul ne faisait pas partie des participants, il a en revanche été appelé en direct pour venir en aide à Chris Marques qui butait sur une question. En utilisant le joker correspondant à l’appel à un ami, le juré de « Danse avec les stars » s’est tourné vers Paul pour répondre à la question « À quelle obligation les restaurateurs sont-ils tenus depuis décembre 2014 ? ».

Paul bientôt dans « Qui veut gagner des millions » ?

Très heureux et visiblement très honoré d’avoir Paul au téléphone, Camille Combal s’est empressé de lui faire une proposition alléchante : « Paul, il faudra que vous veniez jouer avec nous ! » a-t-il lancé.

Ravi, Paul qui avait notamment signé 153 participations dans « Les 12 Coups de Midi », a joyeusement accepté la proposition : « Moi avec plaisir, mais je ne suis pas trop une star » a-t-il répondu avec une pointe d’humour. Ce à quoi Camille Combal a répondu : « Non non, mais dites, on est content d’avoir plein de personnalités. Vous êtes très connu en plus, je crois que simplement TF1 ne vous a pas encore invité de peur que vous repartiez avec les 300 000 (euros), mais on vous fera venir ». “Peut-être, ce sera une bonne expérience en tout cas.

Si Paul n’a malheureusement pas eu le temps d’aider Chris Marques, ce dernier a réussi à trouver seul, la bonne réponse à la question : depuis 2014, les restaurateurs sont obligés de prévenir les clients si un plat contient des noix.

Aliénor de la Fontaine

