PUBLICITÉ

Paula Kelly, une actrice qui a remporté des nominations aux Emmy Awards pour des rôles dans la sitcom NBC des années 1980 et la minisérie ABC de 1989 The Women of Brewster Place, est décédée le samedi 8 février à Whittier, en Californie, d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Elle avait 77 ans.

Sa mort a été annoncée par sa famille et le Ebony Repertory Theatre de Los Angeles.

PUBLICITÉ

Kelly, qui était également danseuse, chorégraphe et chanteuse, a eu son rôle révolutionnaire d’Hélène dans le film Sweet Charity de Bob Fosse en 1969, partageant l’écran avec la star Shirley MacLaine et Chita Rivera dans des numéros musicaux tels que “Il doit y avoir quelque chose de mieux que cela” et le showstopper “Hey, Big Spender.” Elle avait déjà joué le rôle dans une production sur scène du West End.

PUBLICITÉ

Les autres crédits de films incluent The Andromeda Strain (1971), Uptown Saturday Night (1974) et Once Upon A Time When We Were Colored (1995).