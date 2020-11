Pawlish Mbaye « Je suis un fou avec 3 voitures,4 terrain,de belles filles»

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



On ne parle plus de la beauté de l’épouse de Pape Cheikh Diallo, Kya Aidara. L’ancienne animatrice de la TFM sur le plateau « Yewuleen », est, depuis son mariage, devenue une femme très discrète.

Elle fait la fierté de son mari Pape Cheikh Diallo. Et depuis que celui-ci lui a passé la bague au doigt, elle a entamé une nouvelle vie. On entend presque plus parler d’elle. Kya Aidara fait tout dans la discrétion malgré la popularité de son mari. Voici Kya Aidara, la douce moitié du célèbre animateur Pape Cheikh Diallo qui fait la mode et éblouit ses followers.