Pawlish offre 500 000 fr à 10000 problèmes et à Ouzin Keita

L’expression « show business » remonte aux années 1930 et a été ensuite diffusée par les médias et la littérature. Si le mot est passé un peu de mode, l’immense poids économique et populaire qu’il recouvre n’a jamais été aussi présent.

Par extension, l’industrie du spectacle désigne l’ensemble de ceux qui gravitent dans cet environnement, qu’ils se nomment vedettes, idoles ou célébrités.

D’une façon générale, l’expression « industrie du spectacle » recouvre l’ensemble des secteurs du divertissement, mais plus particulièrement :