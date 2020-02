PUBLICITÉ

Le leader du Front pour la Solidarité et démocratie (Fsd/Bj), Cheikh Bamba Dièye, dénonce et hausse le ton suite à la manifestation violente qui avait secoué le centre-ville de Saint-Louis du Sénégal le 4 février, sur fond de conflit entre la communauté de pêcheurs et la Mauritanie voisine, qui contrôle étroitement ses eaux poissonneuses.

Souffrance…

« La vérité est que Guet-Ndar est une poudrière et il y a une souffrance beaucoup plus importante que quelques voitures cassées et des pirogues brûlées. Nguet-Ndar avale chaque année des dizaines et des dizaines de citoyens de ce pays », déclare Cheikh Bamba Dièye.

Escrocs…

Selon lui, des gens sont tués, des pirogues carrément arraisonnées, le matériel et l’investissement perdus et il y a des escrocs dans le système et qui se nourrissent de la léthargie et de la disparition de l’Etat.

Morts…

» Depuis 2003, 450 Guet-ndariens sont morts, soit près d’un kilomètre de cadavres humains et personne ne s’en émeut », renseigne M. Dièye. Pour rappel, ces violences interviennent dans un contexte tendu pour les pêcheurs de Guet Ndar qui ont l’impression que l’État sénégalais ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour défendre leurs intérêts auprès du voisin mauritanien.