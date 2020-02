Des nouvelles des trois pêcheurs disparus en mer à Soumbédioune dans la nuit du 24 février dernier. Deux corps ont été repêchés, ce mercredi, 26 février. Il s’agit, selon le site Senego, de la dépouille du nommé Souleymane Ndiaye et de celle du capitaine de pirogue Mouhamed Dièye. Les corps ont été acheminés à l’hôpital Aristide Le Dantec.

Selon un rapport du ministère de l’Economie maritime, au premier semestre de l’année 2019, on dénombre 54 accidents en mer, 61 pêcheurs morts et portés disparus avec des dégâts matériels estimés à 55 millions FCFA.

