Le Covid-19 a plongé le monde dans une incertitude totale et chamboulé le calendrier des

grands rendez-vous mondiaux.

Cette année, le pèlerinage à la Mecque, qui est l’un des plus grands rassemblements humains de la planète, n’aura pas lieu.

Cette décision a été actée hier par le ministère saoudien du Hajj qui la justifie par la persistance du coronavirus au niveau du royaume. En revanche, les fidèles établis sur le sol saoudien pourront sacrifier à ce 5ème pilier de l’islam qui se fera cette année avec un

nombre réduit pour assurer la sécurité sanitaire de la population.Cette annulation du Hajj est inédite, mais elle s’explique aussi, car l’Arabie Saoudite compte plus de 160 mille cas

positifs au Covd-19 et plus de 1 300 cas de décès. Dernièrement, elle avait décidé de

«reconfiner» certaines grandes villes pour réduire le niveau de contamination.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Pèlerinage à la Mecque Les Saoudiens : annulent le Hadj 2020 est apparu en premier sur Snap221.info.