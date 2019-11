Pour avoir tiré (et manqué) le penalty de Bruges à Paris mercredi en C1 à la place de Vanaken, l’attaquant sénégalais a été écarté du groupe et sanctionné financièrement.

L’attaquant sénégalais Mbaye Diagne a été sanctionné par le FC Bruges après un penalty manqué contre le PSG mercredi en Ligue des champions, qui aurait dû être tiré par le capitaine Hans Vanaken, désigné par l’entraîneur. « Il ne figurera en tout cas pas dans la sélection (le groupe) pour Antwerp (Anvers, dimanche, en Championnat), et je déciderai dans les prochaines semaines ou les prochains mois d’un retour éventuel dans l’équipe », a affirmé ce vendredi en conférence de presse Philippe Clement, l’entraîneur du club flamand.

«Il y aura en outre une sanction financière très lourde », a ajouté l’ancien Diable Rouge. Déstabilisé par le défenseur parisien Thiago Silva dans la surface, alors que Paris menait 1-0 mercredi, Diagne a voulu se faire justice lui-même à la 76e minute. Son entraîneur avait pourtant fait de grands gestes pour inciter l’attaquant sénégalais à céder le ballon au porteur du brassard brugeois Hans Vanaken. En vain.

