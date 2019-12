Lors d’un déjeuner de presse tenu dans son ministère ce lundi, le ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop a sensibilisé les acteurs de la presse sur les différentes réformes entreprises par l’État du Sénégal pour faciliter l’accès universel du numérique, avec le programme Stratégie Sénégal numérique 2025. Cette politique s’articule autour de trois requis fondamentaux que sont le cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain, la microfinance numérique. Son plan d’action constitué de 28 réformes et 69 projets pour un coût global de 1361, 3 milliards, sera mis en œuvre à l’horizon 2025 dont 73% du financement est attendu du secteur privé, 17% du public et de 10% du partenariat public/privé. À ce titre, “d’ici 2025, 40% des services administratifs seront mis en ligne et à moyen terme nous passerons à une économie cashless à travers le basculement de 50% des paiements de redevances dues à l’État par voie numérique”, informe toujours le ministre de l’économie numérique et des télécommunications…





