Nous sommes le jeudi 4 juin 2020, le journal du foot et du mercato N°481 est en ligne

L’inquiétude des fans du Barça alors que le sprint final pour le titre s’annonce intense avec le Real Madrid. Lionel Messi a manqué une séance collective avec son club mercredi et serait touché aux adducteurs selon plusieurs médias espagnols. il n’en fallait pas plus pour déclencher un vent de panique auprès des supporters.

Le club catalan a même dû publier un communiqué pour faire le point sur l’état de santé de l’Argentin. Messi souffre de microdéchirure aux adducteurs et devrait manquer la reprise.

Le Barça reprendra la compétition le 13 juin à Majorque. Le très lucratif marché de la pub sur les réseaux sociaux Si la plupart des joueurs ont enregistré des baisses de salaires, certains ont profité du confinement pour compenser ces pertes en alimentant leurs comptes Instagram avec des publications sponsorisées.

Selon une étude d’agence britannique, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et Neymar ont touché très gros. Ces deux derniers mois, CR7 qui possède plus de 220 millions d’abonnés sur Instagram, a empoché près de 2 millions d’euros pour seulement quatre publications sponsorisées.

Messi lui a empoché 1,5 million d’euros en faisant la promotion d’une boisson gazeuse notamment. Neymar arrive en troisième position devant Shaquille O’Neal et David Beckham. Pas de Français dans le Top 10 des sportifs dans lequel on retrouve Ibrahimovic et Dani Alves.

La revue de presse Le journal L’Equipe consacre sa Une à la reprise du championnat portugais mercredi soir avec une première surprise : la défaite du FC Porto à Famalicao.

Le Benfica Lisbonne accueille Tondela ce jeudi soir et pourrait reprendre la tête du classement. En Italie, la Gazzetta dello Sport parle tactique pour la Juve. Maurizio Sarri cherche la bonne formule pour la reprise. CR7 non basta. CR7 ne suffit pas.

Le message est clair. La Vieille Dame va devoir régler quelques soucis offensifs pour atteindre ses objectifs. Diego Simeone perd son meilleur atout, German Burgos, à la Une du journal Marca ce jeudi. Le fidèle adjoint de Simeone à l’Atlético de Madrid, va quitter son poste à la fin de la saison pour devenir entraîneur principal, probablement en Argentine.

Enfin le Mundo Deportivo parle du cas personnel de Luis Suarez blessé et opéré du genou en janvier. L’attaquant uruguayen est visiblement en pleine forme au vue de ses dernier entraînement selon le jour

