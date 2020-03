Ils font de leur handicap, un atout majeur. Depuis quelques temps, le web en Afrique est beaucoup agité par de nouvelles stars du buzz. Petits de taille, mais ils se révèlent comme des géants de la toile.

1 – Shatta Bandle



En 2019, Shatta Bandle a surpris tout le monde par des vidéos assez osées. En s’autoproclamant milliardaire et surtout en estimant avoir plus d’argent que l’homme le plus riche d’Afrique, l’homme s’est attiré les projecteurs. De ces sorties controversées, l’homme a su arracher une sollicitation de la star nigériane Rudeboy pour être le principal acteur du clip « Audio Money ».

2- Petit Mayombo



C’est le phénomène actuel du web en Afrique. Le Gabonais a une notoriété importante en Afrique et dans la diaspora africaine en Europe. Il a d’ailleurs récemment presté dans la mythique salle de l’Olympia, sur invitation de l’artiste français d’origine congolaise Hiro. Le succès de Petit Mayombo est parti d’une vidéo intitulée « Tu vois les retombées ». Une expression qui lui est désormais collée et qu’il utilise pour aborder les sujets d’actualité avec ses milliers d’abonnés sur les différents réseaux sociaux.

3- Grand P



Les femmes l’adorent. Depuis qu’il a ouvertement confié son envie d’épouser la sulfureuse ivoirienne Eudoxie Yao, l’homme a encore fait parler de lui. Grand amateur du buzz, Grand P a réussi un concert à guichet fermé au Palais du peuple de Conakry en octobre 2019. Très sollicité, le Guinéen vit désormais de sa notoriété.

