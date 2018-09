Nicki Minaj 35 ans et Lewis Hamilton 33 an seraient en couple si l’on en croit de nouvelle photos postées sur le compte Instagram de la chanteuse. Sur ces clichés postés mercredi dernier, on peut voir les deux stars lors d’une escapade à Dubaï. La rappeuse a partagé un selfie la montrant sur un quad, assise derrière le coureur automobile, et tous deux avec un casque de couleur rouge assorti.