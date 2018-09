Etats-Unis les raisons de la bagarre entre Nicky Minaj et Cardi B

Lors de la fashion week de New York, Cardi B et Nicki Minaj en sont venues aux mains, devant le public. La fameuse bagarre n’aura duré que quelques minutes, mais aura été très violente car ayant fait des dégâts. Jusque-là, on ignorait comment la rivalité entre les deux rappeuses en était arrivée à ce stade.

Séparés par les agents de sécurité, Cardi B n’a pas manqué d’abreuver sa rivale d’injures avant de lui lancer une chaussure, mais au final c’est elle qui s’est retrouvé avec un gros bleu.

Certes, les raisons de la bagarre demeurent floues, mais plusieurs médias révèlent que l’altercation résulte d’un reproche de Nicki Minaj à Cardi B concernant l’éducation de la petite fille qu’elle a eue en juillet avec le rappeur Offset.

Sur son compte Instagram, Cardi B accuse Nicki Minaj de colporter des mensonges sur son compte. « Je t’ai laissée dire des horreurs sur moi mais quand tu parles de mon enfant, quand tu choisis de liker des commentaires sur moi en tant que mère, quand tu fais des commentaires sur ma capacité à prendre soin de ma fille, alors rien ne va plus », a-t-elle écrit.