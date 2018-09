People : la proposition osée de Dadju à Rihanna

Présenté actuellement comme l’un des chanteurs qui cartonne dans les quatre coins de l’hexagone, Dadju a fait une demande surprenante à Rihanna sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cette demande a bouleversé les fans. “Je suis Dadju, un artiste français. J’aimerais un featuring avec toi. Ne t’inquiète pas, je suis un artiste talentueux wallah” a-t-il écrit sur instagram.

Il faut dire que c’est une demande à laquelle personne ne s’attendait. Mais elle était bien inspirée par son frère qui a collaboré avec French Montana et Lil Wayne sur le morceau Mi Corazòn présent sur l’album Ceinture Noire.

Dajdu est l’un des petits frères de Maitre Gims. Le jeune artiste a cartonné avec l’opus Gentleman 2.0. Il a fait danser ses fans aux quatre coins de la France, et un peu partout à travers le monde. Il est encore capable de les surprendre en faisant un featuring avec Rihanna.

Dadju s’est lancé et espère que sa démarche pourra aboutir. Pour l’heure, le chanteur n’a pas reçu de réponse de la part de l’interprète de Where Have You Been. Quoi qu’il en soit ses abonnés ont beaucoup ri. Le jeune homme pour sa part se montre optimiste et ne perd pas espoir de réaliser son rêve.

Il a même publié sur son snapchat en personne la capture d’écran où il montre le message qu’il lui a envoyé. On peut voir sur son snap que l’artiste reste serein et répond à ceux qui se moquent de sa démarche: « Tout ceux qui vont rire faudra pas écouter le son si elle accepte ».

Afrikmag