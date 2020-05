Idrissa Deck avait promis de construire la maison du père du défunt étudiant Fallou Sene, tué en mai 2018 dans des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre.

Deux ans après, le rewmiste en chef n’a toujours pas honoré ses engagements.

«Oui, beaucoup ont honoré leur engagement. Idrissa Seck m’avait promis de réfectionner ma maison. Il avait déjà commencé à matérialiser sa promesse, parce que beaucoup de briques ont été même faites, ici, à son nom. Certes, il y a des lenteurs et on espérait que les travaux seraient faits dans un délai beaucoup plus rapide”, a déclaré le père de la victime dans Source A.

“Idrissa Seck est certainement contraint par les difficultés de la vie. Je ne peux que le remercier pour ses intentions. Certaines de ces briques commencent à se détériorer et on prie pour lui en espérant qu’il a toujours la volonté de l’achever”, a-t-il déclaré.

La première Dame du Sénégal Marieme Faye Sall est une femme de coeur. Elle a construit une maison à la famille de l’étudiant Fallou Sène, décédé lors des affrontements avec les forces de l’ordre à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

Idrissa Seck avait promis la construction de cette maison depuis 2018 lors de sa présentation de condoléances à la famille, mais depuis, aucune brique n’a été posée.

C’est la première dame qui, en toute discrétion, a pris en charge la construction entière de cette maison pour la famille de Fallou Sène.

La famille du défunt étudiant et ses parents n’ont tari d’éloges à l’endroit de Marième Faye Sall pour qui ils ont formulé des prières.

Abdoulaye, père de l’étudiant Fallou Sène : «la maison que m’a offerte Marième F Sall, n’a ni eau, ni électricité…”

Deux ans après que son fils Fallou Sène a été tué, par balle, lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et ses camarades de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Abdoulaye Sène est sorti encore de son mutisme, pour évoquer l’affaire de sa maison offerte par Marième Faye Sall.

«Certes, la maison que m’a offerte la Première Dame, Madame Marième Faye Sall, est, déjà, construite et coûte cher. Mais il n’y a ni eau, ni électricité, encore moins des équipements. Une belle villa, comme celle-là, doit avoir des meubles, avant qu’on y déménage. Vous savez qu’on ne peut pas y amener nos anciens matériels, parce que ça va ressembler à du sabotage», a déclaré le père de la victime, dans des propos rapportés par SourceA, dans sa livraison de ce lundi.

Selon lui, «cette maison est plus coûteuse que ces équipements et la Première Dame, Marième Faye Sall, m’a fait cet honneur, en toute discrétion. Ainsi, je ne me plains pas de ces manquements, parce que son émissaire est déjà au courant de tout cela. J’espère que la première Dame va l’équiper

L’article Père du défunt étudiant Fallou Sene,: Marième F Sall n’a pas tenu parole, la maison qu’elle m’a offerte n’a pas…” est apparu en premier sur Snap221.info.