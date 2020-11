Père Mbaye Ngoné aux jeunes filles “Sen Culotte Yoyou Nga Xamni Sougneko Solé Sen Awra Yeup Ci Biti”

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



La culture du Sénégal, en Afrique de l’Ouest, désigne d’abord les pratiques culturelles observables de ses 15 000 000 d’habitants.

Des villages les plus isolés aux lieux branchés de Dakar la capitale, la culture sénégalaise se caractérise notamment par son goût pour les sports traditionnels, la musique, la danse, le vêtement.

Le travail créatif et ingénieux de tout matériau à portée de main, les moments de convivialité liés aux repas et les fêtes, sans oublier – de l’arbre à palabres aux téléphones mobiles –, un attrait indéniable pour l’échange et la communication orale.