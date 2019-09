Il est actuellement l’attaquant sénégalais le plus prolifique en Europe. Habib Diallo (24 ans) porte le Fc Metz sur ses épaules depuis le début du championnat de l’élite française. Sur les six réalisations de son club, les cinq sont signées Diallo.

L’ancien pensionnaire de Génération foot a permis aux siens de décrocher une victoire, mercredi, sur la pelouse de Saint-Etienne sur la marque de 0-1. Une réalisation qui porte le nombre de ses buts à cinq et permet à Metz de monter à la 16e place du classement. Diallo est actuellement troisième meilleur buteur de la Ligue 1, derrière Moussa Dembélé de Lyon et Victor Osimhen de Lille qui ont chacun six buts.

Aucun attaquant sénégalais n’a fait mieux que lui. Ses bonnes notes pourraient favoriser son retour en sélection pour le match amical des Lions contre le Brésil, le 10 octobre prochain. Aliou Cissé va publier sa liste des 23 joueurs pour cette rencontre, le 30 septembre prochain.