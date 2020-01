Depuis quelques journées, le Lion de Watford décuple les performances XXL. Une phase qui contraste totalement avec son début de saison médiocre.

Après avoir battu quasiment à lui tout seul Manchester United (1 but et 1 penalty provoqué), il a fait chavirer Aston Villa en marquant son 4ème but de la saison sur une victoire 3-0 pour Watford. Contre Wolverhampton, dans un match important pour le maintien, il a délivré une passe décisive à Gérard Deulofeu. Ils ont gagné 2 buts à 1 et Ismaila a ainsi permis aux Hornets de revenir à 1 petit point du premier non relégable.

Le Lion de la Téranga fait parler sa technique et sa vitesse pour servir au mieux son équipe. Watford est sur une série de 3 victoires en 4 matches et s’accroche à la Premier League, et ce en grande partie grâce à l’international Sénégalais. De quoi regagner confiance, et s’accorder les faveurs du coach.

