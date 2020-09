By By DIOP Mamadou Share



Fatou Tambedou en veut terriblement à Macky SALL et pour cause. Ayant perdu son enfant au moment de quitter le gouvernement, elle révèle n’avoir même pas reçu un coup de fil du Chef de l’Etat pour lui présenter ses condoléances. Elle soutient que la première dame a néanmoins rendu visite à sa mère et lui a transmis ses condoléances et celles du Président. L’ex ministre d’affirmer en vouloir au patron de l’Apr.

Partage