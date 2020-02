Interrogé dans une mairie ici à quel point le déficit est important pour lui, Buttigieg a déclaré qu’il était “important” et a promis de se concentrer sur la limitation de la dette même si ce n’est “pas à la mode dans les cercles progressistes”.

“Je pense que le moment est venu pour mon parti de se sentir beaucoup plus à l’aise de gérer cette question, car je vois ce qui se passe sous ce président – un déficit de 1 billion de dollars – et ses alliés au Congrès s’en moquent. Nous devons donc faire quelque chose pour », a déclaré Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, dans une salle de sport bondée du collège, applaudissant.

“Nous avons compris comment fournir des soins de santé à tous les Américains sans étiquette de prix de 20, 30 ou 40 billions de dollars. Ou selon l’un de mes concurrents, une étiquette de prix” je ne sais pas “”, a-t-il déclaré.

C’était une fouille à peine voilée chez Sanders, qui a déclaré à CBS News en janvier qu’il était “impossible de prédire” le véritable coût de son plan “Medicare for All” car “personne ne sait” ce qui arriverait aux coûts des soins de santé sur une décennie. Sanders, un sénateur indépendant du Vermont, a vanté des études indépendantes qui indiquent que son plan de réduire toutes les assurances privées en un régime géré par le gouvernement réduirait les dépenses de santé.

Les remarques de Buttigieg sont en décalage avec de nombreux progressistes qui croient que les démocrates sont facilement dupés par les conservateurs pour se concentrer sur la réduction du déficit au détriment de leurs priorités lorsqu’ils contrôlent la présidence.

Le déficit a fortement augmenté sous le président Donald Trump, comme sous ses prédécesseurs du GOP, George W. Bush et Ronald Reagan, qui ont tous promulgué des réductions d’impôts et augmenté les dépenses de défense. Il est tombé sous les démocrates Barack Obama et Bill Clinton.

Mais la réduction du déficit n’a pas été un objectif du champ démocrate 2020, laissant une ouverture à Buttigieg pour réclamer ce manteau. Il a fait écho aux faucons fiscaux dimanche en affirmant que des déficits plus élevés menaçaient les perspectives d’investissement.

“Il n’est pas à la mode dans les cercles progressistes de trop parler de la dette, en grande partie à cause de l’irritation de la façon dont elle a été utilisée comme excuse contre l’investissement. Mais si nous dépensons de plus en plus pour le service de la dette maintenant, cela complique la tâche d’investir dans les infrastructures et les filets de santé et de sécurité dont nous avons besoin en ce moment “, a-t-il déclaré. “Et aussi cette expansion, que je considère comme, soit dit en passant, juste la 13e manche de l’expansion économique d’Obama. Elle ne va pas durer éternellement.”