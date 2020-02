Dimanche, Pete Buttigieg a répondu au récent commentaire de l’ancien vice-président Joe Biden, l’ancien maire de South Bend, Indiana, n’est pas Barack Obama: “Il ne l’est pas non plus”.

“Eh bien, il a raison, je ne le suis pas. Et lui non plus. Aucun de nous ne se présente aux élections présidentielles”, a déclaré Buttigieg à Jake Tapper de CNN sur “State of the Union” après avoir été interrogé la veille sur le commentaire de Biden.

Biden, cherchant à renverser sa campagne de repérage sur les talons d’une quatrième place dans l’Iowa et d’une performance terne au dernier débat démocrate, a critiqué Buttigieg sur la piste de la campagne samedi. En réponse, les anciens partisans du maire ont répondu en appelant Biden à rejeter ceux des petites villes. Biden a ensuite écarté les comparaisons entre ses attaques contre Buttigieg et les critiques d’Hillary Clinton contre l’ancien sénateur. L’expérience limitée de Barack Obama lorsque les deux étaient ses principaux rivaux en 2008.

