On l’a vu depuis le début de ce confinement, il pas forcément évident de se retrouver réellement seul(e) avec soi-même, en laissant filer ses pensées. Et si vous preniez 3 minutes pour apprendre l’art de ne rien faire ? Fabrice Midal, auteur de « Transformez votre vie grâce au Bouddha » (Leduc. S Editions), livre quelques repères pour vous aider à apprivoiser le silence.

Mettre son quotidien sur pause comme on appuie sur la télécommande pendant un film. A la différence que vous n’êtes pas devant un écran mais parfaitement seul avec vous-même. Le silence et l’impression de vide qui se dégagent alors peuvent faire peur. Pourtant, cette rencontre avec soi est un formidable moyen de redécouvrir la vie autrement. A la clé, plus d’intuition, plus de créativité, plus de joie, plus de disponibilité aux autres… Fabrice Midal, auteur de « Transformez votre vie grâce au Bouddha » (Leduc. S Editions), nous propose un petit exercice simple qui ne prend que 3 minutes et qui devrait vous aider à faire le vide.

Il est important de bien s’asseoir. Peu importe que ce soit sur le sol, sur un coussin ou une chaise. Le dos est bien vertical, tout en étant détendu. Pour vous aider à vous redresser, vous pouvez vous représenter une ligne droite partant du haut de la tête et allant jusqu’au coussin. Une posture droite permet à l’énergie de circuler librement à travers le corps. Les jambes sont croisées confortablement devant vous. Si vous êtes assis sur une chaise, vos pieds sont en contact avec le sol. Les mains sont posées sur les cuisses dans le geste nommé du « repos de l’esprit ». Les yeux sont de préférence ouverts. La bouche est légèrement entrouverte afin de détendre le visage et le cou.

Les bases de la méditation pour apprendre à ne rien faire

Commencez simplement par rester assis là où vous êtes. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Dans ce cas, dirigez votre regard vers le bas, sans rien fixer. Restez ainsi quelques minutes. Si des pensées vont et viennent, laissez faire. Soyez simplement attentif à ce qui se passe. Si vous ressentez un malaise, une irritation, une tension dans une partie de votre corps ou une émotion quelconque, contentez-vous de les identifier et d’accepter leur présence. Ne faites rien pour les diminuer, les éliminer, les nier ou les déplacer. C’est aussi simple que cela.

Fabrice Midal est éditeur et l’un des principaux enseignants de la méditation en France. Il est le fondateur de l’École occidentale de méditation et d’Une journée pour apprendre à méditer.

