TGS termine une étude 3D au large du Sénégal et en commence une autre. Elle a déclaré lundi que cette dernière enquête indépendante était située dans le nord du Sénégal et fait suite à une autre enquête récemment achevée, SS-UDO-19, dans le sud du pays.

Les résultats disponibles en fin d’année

Les données de la procédure accélérée seront disponibles au cours du deuxième trimestre 2020. Selon offshoreenergytoday.com, visité mercredi par Senego, l’ensemble des données sera disponible au cours du quatrième trimestre de 2020.

Une fois le SN-UDO-19 terminé, le navire d’acquisition, le BGP Prospector, a commencé un nouveau relevé sismique 3D de 2 024 kilomètres carrés dans le nord du Sénégal.

Une fois de plus, en partenariat avec GeoPartners et Petrosen, le nouveau levé 3D, appelé OUP-NORD-20, couvrira un bloc actuellement ouvert et inclus dans le cycle de licence actuel lancé à Dakar le 31 janvier.

Des données importantes

Selon l’entreprise, les données acquises permettront d’éclairer les systèmes de ventilation en eau profonde qui ont déjà prouvé leur efficacité à bord du 3D avec les découvertes de Yakaar et Tortue et seront essentielles pour soutenir le cycle d’octroi de licences sur cette superficie.

Un potentiel encore inexploré

« C’est formidable de voir que les nouvelles données acquises seront utilisées pour débloquer le potentiel encore inexploré des eaux profondes de ce nouveau bassin d’hydrocarbures de classe mondiale. Nous sommes fiers d’apporter ces données à nos clients afin de permettre de futures découvertes ».