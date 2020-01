L’Etat du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur, a accordé à Pétrosen une autorisation d’exploitation pour le développement du champ pétrolier de Sangomar. Cette Autorisation marque le début de l’exécution de la phase 1 de développement du champ de Sangomar avant d’aboutir à une production à compter de début 2023, selon un communiqué du Directeur général Mamadou Faye.

Une association de contractants pour le développement et l’exploitation…

Découverte en 2014, le champ Sangomar a fait l’objet d’intenses études technico- économiques en vue de l’optimisation du concept utilisé pour son développement. Ces études ont donné lieu à la soumission, par l’association de contractants constituée de Pétrosen, Woodside, Capricorn (Cairn) et FAR, d’un plan de développement et d’exploitation des réservoirs du champ.

La plateforme Sangomar

Après contre-expertise, le gouvernement du Sénégal a approuvé le plan de développement et d’exploitation du champ Sangomar situé dans le bloc Sangomar Deep Offshore. À titre d’information, le concept de développement de Sangomar est constitué d’une plateforme de production flottante (FPSO en anglais), d’un ensemble de 23 puits et des installations sous-marines.

Production de 100.000 barils/jour…

« Le FPSO qui peut soutenir une production d’environ 100 000 barils/jour de pétrole et une capacité de stockage de 2 millions barils. Il traitera le pétrole avant qu’il ne soit envoyé à la SAR et sur le marché international » renseigne M. Faye. « Le FPSO servira également à la mise en œuvre des futures phases potentielles de développement, y compris l’exportation de gaz à terre et de futurs raccordements d’autres champs qui seront mis en production. Une cérémonie de déclaration de la décision finale d’investissement (FID) de la phase 1 du projet aura lieu le mardi 14 janvier 2020 pour marquer le démarrage des travaux de développement » ajoute-t-il.

Après le projet gazier GTA (Sénégal-Mauritanie), Sangomar est le deuxième projet de développement à entrer en phase de construction.