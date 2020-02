Selon le quotidien Libération, un Rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) blanchit complètement le maire de Guédiawaye et non moins frère du président de la République du Sénégal dans l’affaire des contrats avec Petrotim.

Accusation…

« Aucun élément probant n’a été relevé concernant les accusations portées contre Aliou Sall. Et les contrats de Petrotim ont été antidatés, car étant établis au mois de mars et datés du 17 janvier 2012 », révèle Libération.

Faits…

D’après la même source, de tels faits sont imputables principalement à l’ancien ministre de l’Energie, en l’occurrence Karim Wade et à Monsieur Ibrahima Mbodj, ancien Directeur de Petrosen.

Délit…

« Ils peuvent être utilement poursuivis pour le délit de faux et d’usage de faux dans un document administratif prévu et puni par les articles 137 et 138 du Code de procédure pénale », poursuit le journal.