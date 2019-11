Souleymane Ndéné Ndiaye et Samuel Sarr feront face au Doyen des juges ce jeudi 7 novembre. Ce, pour les besoins de l’audition sur l’affaire dite de Pétrotim impliquant le frère du Président de la République, Aliou Sall.

C’est en leurs qualités de témoins potentiels que l’ancien Premier ministre et le ministre de l’Energie sous Me Abdoulaye Wade vont être entendus. Il sera question d’édifier Samba Fall sur le rôle de l’Etat dans l’attribution des blocs pétroliers et gaziers de Saint-Louis et Cayar, en 2012.

Auditions

Elles ont démarré lundi dernier, 4 novembre. Depuis, le Doyen des juges a notamment auditionné l’ancien DG de la Douane, Boubacar Camara, Birahim Seck du Forum Civil, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, entre autres, au sujet de l’information judiciaire relative au scandale de Petro-Tim. A noter qu’une trentaine de personnes seront entendues comme témoins.

Aliou Sall

Le frère du chef de l’Etat, Aliou Sall est accusé de corruption par BBC dans un de ses reportages. Selon la chaîne britannique, le désormais ex directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation (CDC), était salarié hautement placé d’une société qui, en 2012, a obtenu deux concessions pétrolière et gazière au large du Sénégal. Il y a là, pour le moins, un étrange conflit d’intérêt.

Frank Timis

Au cœur du dossier, un homme d’affaire roumain aux multiples casquettes, Frank Timis, qui s’intéresse à l’exploration pétrolière. A ses côtés travaille, comme consultant, Aliou Sall. Cette même année 2012, Timis et Sall créent la société Pétro-Tim Sénégal. Cette dernière obtient les droits d’exploration pour deux grandes concessions pétrolière et gazière – Saint-Louis et Cayar – au large des côtes sénégalaises.