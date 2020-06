Alors qu’il voudrait transférer Philippe Coutinho avant le 30 juin, le FC Barcelone serait disposé à faire un geste financier. Toutefois, Chelsea, Tottenham et Newcastle, qui s’intéresseraient au Brésilien, voudraient négocier un prêt. Ce qui pourrait totalement bloquer le départ de Philippe Coutinho.

Le FC Barcelone éprouve les pires difficultés à se séparer de Philippe Coutinho. En dehors des plans d’Ernesto Valverde en début de saison, l’international brésilien a été prêté au Bayern. Alors qu’une option d’achat à hauteur de 120M€ aurait été négociée avec le Barça, le club bavarois aurait décidé de ne pas l’activer. Ainsi, Philippe Coutinho devrait revenir à Barcelone, avant de, peut-être, s’envoler vers de nouveaux horizons. A la peine sur le plan financier, le club catalan voudrait vendre son milieu offensif avant le 30 juin, mais devrait avoir du mal à trouver preneur dans le délai imparti.

Philippe Coutinho condamné à rester au Barça ?

Selon les informations de Sport.es, trois clubs seraient aujourd’hui sur les traces de Philippe Coutinho. Il s’agirait de Chelsea, Tottenham et de Newcastle. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Arsenal et Manchester City sont également dans la course. Pour faciliter le départ de Philippe Coutinho, la direction du FC Barcelone serait prête à baisser ses exigences financières. Alors qu’ils seraient contraints de vendre pour 70M€ d’ici le 30 juin, les Catalans seraient disposés à laisser filer leur milieu brésilien pour cette somme, voire même à inclure un joueur dans la transaction à condition que l’opération totale soit de l’ordre de 90M€. Malgré tout, ni les Blues, ni les Spurs ou encore les Magpies ne souhaiteraient acheter Philippe Coutinho. Ces derniers seraient plutôt enclin à obtenir le prêt de l’ancien de Liverpool. Toutefois, ce type de transaction pourrait être également compliqué à boucler en raison de la forte valeur marchande de Philippe Coutinho. En effet, le FC Barcelone pourrait exiger une nouvelle fois un prêt payant voire l’inclusion d’une option d’achat obligatoire dans le contrat. Autant de revendications que Frank Lampard, José Mourinho ou encore Steve Bruce devraient refuser. Par ailleurs, un retour à Liverpool ne serait plus vraiment d’actualité pour Philippe Coutinho car Jürgen Klopp aurait d’autres priorités pour le mercato.