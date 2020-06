Après l’avoir récemment vu dans la saison inédite de “Top Chef”, Philippe Etchebest fait son retour sur M6. En effet, la chaîne lui consacre ce mercredi 24 juin une soirée spéciale qui débutera par la diffusion d’un épisode inédit de “Cauchemar en cuisine” . Le chef a rendu visite à une gérante d’un restaurant situé à Sénas dont la situation financière est préoccupante. De plus, ses deux employées – des jumelles – ont du mal à s’entendre à cause de la situation dans laquelle elles évoluent.

À Télé Star, Philippe Etchebest s’est confié sur son rôle dans l’émission, notamment sur l’image “de dur au coeur tendre” qu’il véhicule à l’écran. “J’ai l’image de quelqu’un qui gueule, mais il faut voir ce qu’il se passe derrière. Ce n’est pas toujours mis en avant. Rien n’est gratuit dans ce que je fais. J’ai des raisons de pousser quelqu’un, et j’explique toujours pourquoi. Je fais aux autres ce que je me suis toujours fait. C’est ma manière de transmettre ce que je sais. Et derrière, à chaque fois, il y a beaucoup de psychologie, d’empathie, d’écoute et d’explications”, a-t-il expliqué.

“Un petit jardin secret” protégé

Après la diffusion de ce volet inédit de “Cauchemar en cuisine”, M6 diffuse un documentaire sur la vie de Philippe Etchebest baptisé “Philippe Etchebest, le destin d’un chef hors du commun”. Ce mercredi 24 juin, le chef était l’invité de Philippe Vandel dans “Culture Médias” sur Europe 1 pour parler de ce projet “vieux de trois ans”. “C’était parti sur l’idée de faire un petit document sur la Fête de la musique, vous l’avez compris, ça a un tout peu dévié”, a-t-il commencé. Et de poursuivre : “C’est vrai que je suis exposé, mais cela ne m’empêche pas de faire correctement mon métier. Mon métier principal, c’est la cuisine, c’est ce que j’ai toujours fait et c’est ce que je ferai encore après. J’essaie de faire au mieux tout ce que j’entreprends”.

Sa vie privée, Philippe Etchebest tient à la préserver. “Je n’étais pas très chaud pour que mes parents interviennent, mais cela sert le propos”, a-t-il confié à Télé Star. Cependant, ni sa femme ni son fils apparaissent à l’écran. “Je ne veux pas tout montrer, je me garde un petit jardin secret”, a-t-il précisé à Philippe Vandel sur Europe 1.

