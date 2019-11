Bonne nouvelle pour les sympathisants de Abdou Karim Gueye alias Karim Krum Xax qui va de plus en plus mieux.

L’activiste était cloué dans son lit d’hôpital depuis plusieurs jours, par une maladie qui lui a valu deux opérations chirurgicales. C’est par la suite que Krum Xax a été évacué le dimanche 13 octobre 2019 en Allemagne.

Les prières des sympathisants

« Alhamdoulil’Ah notre ami et frère patriote Abdou Karim Gueye alias Karim Krum Xak se porte bien et retrouve peu à peu la forme. Qu’Allah lui procure une santé de fer. Amine », peut-on lire dans un groupe facebook des militants de Sonko.

12 millions pour l’évacuation

Pour rappel, lors d’un point de presse, le mouvement Nittu Deugg des valeurs et Frapp France avaient soutenu que plus de 12 millions FCfa ont été collectés pour payer la caution demandée par l’hôpital (Allemagne). Il s’agit des billets d’avion du couple Guèye et du médecin accompagnant, entre autres…