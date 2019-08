Le Port autonome de Dakar est devenu la nouvelle plaque tournante des trafiquants et contrebandiers. Après la saisie record de plus d’une tonne de cocaïne, la Douane sénégalaise a cette fois-ci saisi des centaines de cartons de bouteilles de whisky, de champagne, de liqueur et de vin de contrebande d’une valeur de près de 100 millions de nos francs.

L’alcool a été dissimulé dans un conteneur en provenance de France qui, selon les rapports officiels, devait contenir des matelas, cuisinières et autres objets ménagers, informe le quotidien Le Témoin.

Ces milliers de bouteilles de marques Martini, Campari, Aperol, Pastis 51, Hennessy, Cognac, Johnnie Walker et autres (voir photo) sont interdites au Sénégal puisque sous protection des distributeurs agréés.