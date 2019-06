La manifestation contre la spoliation des ressources pétrolière et gazière de la plateforme « Aar Lii Niu Bokk » a fait ses premières victimes.

Pour le moment, plus de 15 manifestants ont été arrêtés par la police :Cheikh Sadibou Diop du Mouvement ALERTE, Blaise Pascal du Mouvement « Tout va mal », Karim Guèye du mouvement, Nittu Deugg et Simon de Y’en a Marre… pour ne citer que les plus connus d’entre eux. Au fond de leur cellule, ils se sont permis un petit selfie !