Kalidou Koulibaly vit les meilleurs moments de sa carrière. Après avoir achevé une saison XXL avec le Napoli, le voici de nouveau papa d’une petite fille.

Le défenseur sénégalais de Naples est sur un nuage. Kalidou Koulibaly, distingué meilleur défenseur de la Serie A la saison dernière, vient d’annoncer qu’il était père, de nouveau. L’enfant porte le nom de Nessa Koulibaly.

Le défenseur sénégalais a fièrement brandi la triple nationalité du nouveau-né avec les drapeaux du Sénégal, de l’Italie et de la France.

Pour rappel, lors de la naissance de son premier enfant, le Sénégalais a souffert le martyre avec Maurizio Sarri, alors entraîneur de Naples.

Kalidou Koulibaly raconte que sa femme devait accoucher un soir de match. Alors qu’il se trouvait en pleine séance vidéo, il a été appelé par cette dernière pour lui signifier que leur enfant allait venir au monde d’un moment à l’autre. Le roc sénégalais en fait alors part à Sarri qui lui oppose un non. Kalidou insiste et Sarri le laisse partir en lui demandant de revenir avant le début du match ce que le Sénégalais parviendra à faire. Mais à son retour, surprise !

En effet, c’est là que le plus fou arrive. « Je me prépare à jouer et Sarri entre dans le vestiaire et pose la feuille de match », se souvient l’ancien joueur du FC Metz. « Je cherche mon nom et là, mon numéro n’est pas là. Je lui dis : « Monsieur, vous plaisantez j’espère ? Mon fils, ma femme, je les ai laissés, tu as dit que tu avais besoin de moi ». Et là il me répond : « Oui, j’ai besoin de toi… sur le banc de touche. » J’y pense maintenant et j’ai envie de rire. Mais à ce moment-là, j’ai eu envie de pleurer».