Photo – Démission: départ des rangs de Emedia de Dj Boubs et cie

Animateur de l’émission « Valise diplomatique », Bocar Alpha Kane a quitté le navire du groupe E-Media. Il a annoncé la nouvelle via sa page Facebook, soulignant ainsi que ce départ par convenances personnelles.

« Bonjour à toutes et à tous. Je vous annonce mon départ du groupe Emedia pour convenances personnelles. Je reçois toutefois pour ma dernière émission « La valise diplomatique », ce mercredi à 15h, Tamsir Ndir, chef cuisinier, Dj et acteur culturel pour parler de la cuisine sénégalaise et des tendances de la cuisine mondiale. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements pendant ces 10 mois et à très bientôt pour d’autres aventures », a-t-il écrit.

C’est une grands perte que vient d’enregistrer Mamoudou Ibra Kane, Dj Boubs et cie qui, il y a de cela quelques mois également, quitté le GFM.