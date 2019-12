La maladie du poulain de Jules Baldé Jr avait soulevé beaucoup de bruit dans l’arène et à Pikine, notamment à Pikine-Ouest où habite le lutteur. C’est ainsi que l’ancien ministre de la jeunesse et maire de la commune de commune Ouest, Pape Gorgui Ndong, s’est senti concerné. Après de multiples sollicitations à l’endroit des bonnes volontés et autorités de Pikine. Et le maire a exploité ses connaissances pour saisir un bienfaiteur du nom de Harouna Dia. Celui-ci a offert au lutteur et à l’un de ses amis, Boubacar Sourang, une prise en charge médicale totale.